“الجزيرة” تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

الجزيرة شكلت تحالفا قانونيا لمتابعة الجريمة في الهيئات القضائية الدولية



تعهدت بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني



ملف الجريمة سيتضمن قصف الاحتلال الإسرائيلي مكتب لجزيرة في غزة وتدميره في أيار 2021



وطنا اليوم_قررت شبكة الجزيرة الخميس إحالة ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.







وقالت شبكة الجزيرة في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، إنها شكلت تحالفا قانونيا لمتابعة الجريمة في الهيئات القضائية الدولية.





وتعهدت بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.

وقالت شبكة الجزيرة إن ملف الجريمة سيتضمن قصف الاحتلال الإسرائيلي مكتب لجزيرة في غزة وتدميره في أيار 2021.



