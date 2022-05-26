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الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

26 مايو 2022
الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ شارك الالاف من الاردنيين من مختلف مناطق محافظة اربد في الاحتفال الكبير الذي نظمه محافظ اربد رضوان العتوم بالتعاون مع المجلس التنفيذي وبلدية اربد الكبرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بعيد الاستقلال 76 في مدينة الحسن الرياضية .

الاحتفال شهد حضورا جماهيريا مهيبا لليوم الثاني على التوالي وسط اجواء من الفرح والسرور عمت في مدينة اربد مساء اليوم الثاني من فعاليات عيد الاستقلال اليوم الخميس والذي سيستمر لغاية مساء يوم الجمعة , وتضمن الاحتفال استعراضات فنية وطنية متنوعة , وموسيقى دي جي وعرض فرقة موسيقات القوات المسلحة و عروض أطفال مسرحية والعاب وعرض فلكلوري لفرقة السلط النسائية واختتامها بحفل غنائي للنجم بشار السرحان .

و يتواجد بازارا يوميا دائما للجمعيات التطوعية في محافظة اربد اشتمل على عرض منتجات وصناعات منزلية ذات جودة عالية من المشغولات اليدوية والحرف المنزلية والمطابخ الانتاجية وباسعار تنافسية , ومسابقات وجوائز ثقافية متنوعة قيمة مقدمة من القطاع الخاص تزيد عن ثلاثة الاف دينار .

وشهد الاحتفال لليوم الثاني حضور قوي جداً وتفاعل واضح من الجمهور الاردني مع فعاليات عيد الاستقلال لليوم الثاني على التوالي وبحضور جماهيري متزايد من المجتمع المحلي .

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