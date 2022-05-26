عاجل|عطل فني يتسبب بوقف تزويد المياه عن عدد من مناطق اربد

وطنا اليوم_تعتذر شركة مياه اليرموك من مشتركيها حيث ستضطر الشركة إلى ايقاف التزويد المائي عن عدد من المناطق بسبب عطل فني على محبس التزويد الرئيسي لخزان زبدا حيث يجري العمل على استبدال المحبس وان هذا التوقف سيعمل على تأخير برنامج التزويد لمدة لا تقل عن ١٦ ساعة وبينت الشركة ان المناطق التي ستتاثر بهذا التوقف كالاتي:

قصبة اربد (بلدة زبدا فركوح، إسكان المهندسين، حديقة الاستقلال،مسجد نور العيدي، فاضل الدباس، إسكان جامعة اليرموك ، مجمع الدوائر، مدينة الحسن الرياضية وشرق المدينة، منطقة السيفوي، شمال كارفور، مسجد نو ، دار الحنان ، ابةن وما حولها، بدأت تقبل وأم الجدايل وبيت راس، والتطوير الحضري في بيت راس، إسكان جامعة اليرموك ) لواء بني عبيد ( شرق دوار صحارى، دوار اللوازم، MK وما حولها، مجمع عمان، المستشفى التخصصي، مستشفى ابن النفيس، الحصن الحي الغربي-ام الهوى، ضاحية الأمير راشد، حي الحتاملة، منطقة السوق، منطقة كنيسة العواذره).

واكدت الشركة انه سيتم استئناف برنامج التزويد فور الانتهاء من أعمال استبدال المحبس .