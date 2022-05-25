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فعاليات والاحتفالات في مدينة الحسن الرياضية إربد تزرع البهجة بعيد الاستقلال ومواكب فرح تجوب شوارعها

26 مايو 2022
فعاليات والاحتفالات في مدينة الحسن الرياضية إربد تزرع البهجة بعيد الاستقلال ومواكب فرح تجوب شوارعها

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ حضر آلاف المواطنين، الأربعاء، فعاليات واحتفالات عيد الاستقلال المقامة في مدينة الحسن الرياضة. بحضور محافظ اربد ومدراء الاجهزة الأمنية و مدراء الدوائر الرسمية ومؤسسات مجتمع مدني، وجمعيات وأندية من المجتمع المحلي كما شاركوا بمسيرة كرنفالية بالمركبات أقيمت في مدينة إربد؛ ابتهاجا بعيد استقلال المملكة 76.


وجابت المسيرة التي توشحت بأعلام الوطن وصور جلالة الملك عبدالله الثاني شوارع المدينة وتجمعت في حدائق الملك عبدالله بإربد، وهي تصدح بالأغاني الوطنية، وترفع شعارات الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.

وعبّر المواطنون مشاعرهم بالفرح والسرور، ، والذي اضهر مقومات الدولة الحديثة ودستورها الرصين، وان الشعب يمتلك من الوعي الكافي ليكون سدآ منيعآ امام أي محاولات لزعزعة امن واستقرار الاردن متمنين المزيد من التقدم والإنجاز على الصعد كافة، والولوج بالأردن نحو التطوير والتحديث والإصلاح والتقدم والازدهار.



وقدم حضور الدوائر رسمية، ومؤسسات مجتمع مدني، وجمعيات وأندية ومراكز شباب بالإضافة إلى فاعليات شعبية واقتصادية ونقابية ونسائية، وشيوخ ووجهاء العشائر، صورة متكاملة لتلاحم ووحدة النسيج الاردني.

وتشتمل فعاليات اليوم من الاحتفال على عروض موسيقية، وفقرات غنائية وطنية، وألعاب نارية، إلى جانب عرض لطائرات سلاح الجو الملكي، ومسرحيات وألعاب للأطفال، وعرض فلكوري لفرقة أوسكار، واختتم الفنان نجم السلمان فعاليات اليوم الأول بمجموعة من الاغاني الوطنية.

ولم تقتصر الفعاليات على ذلك حيث اقيم بازارآ خيري للجمعيات والأسر المنتجة اليوم لبيع المنتجات اليديوية ومنزلية الصنع والتي ستسمر على مدى 3 أيام لتوفير مساحة تسويقية مباشرة لها.

و توشحت مدينة إربد وألوية المحافظة التسعة ومبانيها والمركبات بأعلام الوطن وصور القائد وولي عهده، ولم ينسى الشعب الاردني عصبتهم من الشماغ الاحمر المهدب، تعبيرا عن الفرح والسرور والبهجة بمناسبة عيد الاستقلال “76”.

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