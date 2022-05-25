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وزارة السياحة والآثار تحتفل بعيد إستقلال المملكة السادس والسبعين

25 مايو 2022
وزارة السياحة والآثار تحتفل بعيد إستقلال المملكة السادس والسبعين

وطنا اليوم_احتفلت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة والعديد من الجمعيات السياحية، اليوم الأربعاء بالقرب من مبناها، بعيد الإستقلال الـ 76.

وقال وزير السياحة والآثار نايف حــميدي الفايز خلال الحفل الذي يأتي ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين ” احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، نرفع لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك المقرونة بأصدق الاماني، داعياً الله بأن يحفظ الاردن وقيادته وشعبه العزيز ويعيد هذه المناسبة علينا جميعاً باليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف خلال الحفل الذي حضره مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، والعديد من رؤساء الجمعيات السياحية وموظفي الوزارة ومواطنين، إن هذه المناسبة التي يحتفل الاردنيون بكافة فئاتهم وأطيافهم هي مناسبة تجسدت فيها أسمى معاني النضال لبناء دولة ديمقراطية عصرية مشهود لها وتنحني لها الهامات لبناء الاردن الحاضر والمستقبل.

وتابع الفايز ” نحن في القطاع السياحي نعمل ونواصل المسيرة حسب رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ونعتز ونفتخر بالإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية بالقطاع السياحي والقطاعات المختلفة الأخرى من خلال رؤية جلالته الثاقبة”، لافتاً الى أن القطاع السياحي قطاعاً حيوياً ويعتبر احد الروافد الرئيسية للأقتصاد الوطني.


وقال ” إن الاردن وما يحمله من اصالة ومعاني عبر هذه السنوات اصبح بمرتبة عالية بين دول العالم وعلى الخريطة الاقليمية والعالمية بفضل قيادته الحكيمة، والمتتبع للأردن يشهد بوضوح الانجازات على كافة الاصعدة”.

وأشتمل الحفل على مهرجان غنائي، وتقديم المأكولات والمشروبات الشعبية، الى جانب بازار للمنتجات الحرفية تقيمه بمقر الإحتفال العديد من الجمعيات المحلية.

وضمن برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين، ستقام عدة فعاليات وأنشطة على مدار ثلاثة أيام بتاريخ 25 و 26 و 27 من شهر أيار الحالي، في عدة مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة، هي : المدرج الروماني بالعاصمة عمان، وساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة، وساحة القلعة في وسط المدينة بمحافظة الكرك، وبالمدرج الجنوبي في الموقع الأثري في محافظة جرش.

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