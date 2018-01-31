ترامب يخيب أمل نتنياهو في نقل سريع للسفارة الأميركية للقدس

وطنا اليوم-عمان:نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن النقل المزمع للسفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس سيتم خلال عام وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال الشهر الماضي إن نقل السفارة "ربما لا يكون قبل ثلاث سنوات وهذا (تقدير) طموح للغاية" وهو إطار زمني أرجعه مسؤولون في الإدارة إلى العمليات اللازمة للعثور على موقع وتأمينه فضلا عن ترتيب سكن للدبلوماسيين.

وقال نتنياهو وفقا لصحفيين يرافقونه في زيارته إلى الهند الأربعاء "تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعون. خلال عام من الآن".

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لوكالة رويترز للانباء في مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

وقال "بنهاية العام؟ نتحدث عن سيناريوهات مختلفة. نحن لا ندرس ذلك".

لكن ترامب قال إنها ستكون "سفارة جميلة لكن لن تتكلف 1.2 مليار دولار" في إشارة إلى ما يقول إنها تكلفة السفارة الأميركية الجديدة في لندن.

وألغى ترامب الأسبوع الماضي زيارة إلى لندن لافتتاح السفارة الجديدة ولام سلفه باراك أوباما على بيع مبنى السفارة القديم "بمبلغ زهيد" في اتفاق سيئ.

وقرر ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.

وأثار قرار ترامب سلسلة تظاهرات احتجاجية ومواجهات على الأرض في الأراضي الفلسطينية تسببت بمقتل 17 فلسطينيا.

وتصاعد التوتر مطلع الشهر الحالي مع الفلسطينيين عندما هدد ترامب بقطع المساعدات الأميركية. وردت الرئاسة الفلسطينية بأن "القدس ليست للبيع".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب أنه سيكون قادرا على التوصل إلى اتفاق سلام، خلافا لجهود أسلافه التي باءت كلها بالفشل.

لكن المحادثات باتت أكثر من أي وقت مضى في طريق مسدود مع تحذير الرئيس الفلسطيني محمود عباس أواخر ديسمبر/كانون الأول من أن الفلسطينيين لن يوافقوا على "أي خطة" للسلام تقترحها الولايات المتحدة.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويؤكد المجتمع الدولي ان الوضع النهائي للقدس يجب أن يتم التفاوض عليه بين الطرفين.