عشرون دولة تتفق على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

وطنا اليوم-عمان: اتفقت عشرون دولة على بحث تشديد العقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن أسلحتها النووية فيما حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بيونغيانغ بأنها قد تطلق شرارة رد عسكري ما لم تقبل بالمفاوضات.

وتعهد اجتماع للدول التي ساندت كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، بدعم حوار بين الكوريتين استؤنف في الآونة الأخيرة "أملا في أن يفضي إلى تهدئة التوترات بشكل دائم" واتفقت على أن التوصل لحل دبلوماسي للأزمة ضروري وممكن.

ويرفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الكف عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تزداد شدة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا الاجتماع الذي استمر يوما واحدا في فانكوفر لبحث سبل زيادة الضغط على كيم.

وتحدث مسؤولون أميركيون عن نقاش داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول بحث الخيارات العسكرية بجدية أكبر ومن بينها ضربة استباقية على موقع نووي أو صاروخي بكوريا الشمالية.

وامتنع تيلرسون عن الرد على هذه النقطة قائلا في مؤتمر صحفي "لن أعلق على قضايا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي ولا الرئيس قرارا بشأنها بعد". لكنه قال إن خطر كوريا الشمالية يتنامى.

وقال "علينا جميعا أن نتحلى باليقظة ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالوضع الحالي... علينا الإقرار بأن الخطر يتزايد وما لم تؤثر كوريا الشمالية طريق التواصل والنقاش والتفاوض" فإنها ستدفع الأمور في اتجاه معين.

وأضاف "نرى أن نقدم لكوريا الشمالية الخيار الأفضل وهو المحادثات حتى تتخذ الخطوة الصحيحة. وعندما يدرسون الوضع العسكري فإن النتيجة لن تكون جيدة بالنسبة لهم".

وتابع "حان وقت الحديث لكن عليهم اتخاذ الخطوة وإعلان رغبتهم في ذلك".

كما تعهد اجتماع فانكوفر بضمان تطبيق العقوبات المفروضة بالفعل تطبيقا كاملا. وقال المشاركون في بيان إنهم "اتفقوا على دراسة واتخاذ خطوات لفرض عقوبات أحادية وتدابير دبلوماسية أخرى تتجاوز تلك التي تطالب بها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". ولم يكشف البيان عن تفاصيل.

وقال تيلرسون الثلاثاء إن على جميع الدول العمل معا لزيادة القدرة على اعتراض السفن التي تحاول تفادي العقوبات وقال إن بيونغيانغ يجب أن تواجه "عواقب جديدة في حال حدوث أي اعتداء جديد".

وأشار إلى أن الاجتماع اتفق على ضرورة أن تطبق الصين وروسيا عقوبات الأمم المتحدة تطبيقا كاملا. ولم تحضر بكين وموسكو محادثات فانكوفر.

ويقول مسؤولون أميركيون إن بحث خيار الضربة العسكرية فقد بعض الزخم منذ أن أجرت الكوريتان محادثات رسمية هذا الشهر للمرة الأولى منذ عامين ومنذ إعلان بيونغيانغ أنها سترسل لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وها خلال لقاء فانكوفر إنها تأمل في استمرار الحوار مع بيونغيانغ إلى ما بعد الأولمبياد لكنها شددت على ضرورة تطبيق العقوبات الحالية بصرامة.