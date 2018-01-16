الرئيسية | عربي و دولي صحيفة إسرائيلية: خط جوي بن نيودلهي وتل أبيب يمر بالسعودية

وطنا اليوم-عمان:كشفت صحيفة إسرائيلية، عن مبادرة مثيرة، طرحت خلال اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة للهند، مع نظيره الهندي رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن شركة الطيران الهندية، ستعمل على "تشغيل خط جوي جديد مباشر بين مطار "بن غوريون" الإسرائيلي ونيودلهي، بحيث يمر فوق المملكة العربية السعودية".



وذكرت الصحيفة، أن "الخط الجديد سيختصر مدة الرحلة إلى ساعتين، ويخفض تذاكر السفر ويزيد بشكل ملحوظ من عدد السياح بين إسرائيل والهند".

ونوهت إلى أن زيارة نتنياهو، أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات حول العديد من القضايا، بما في ذلك الطاقة، والسينما والإنترنت، مؤكدة أن "الاتفاق حول الطيران من المحتمل أن يحقق أكبر تغيير؛ حيث ناقش الجانب الإسرائيلي والهندي، إمكانية أن تسير شركة طيران الهند التي ستبدأ قريبا رحلات مباشرة بين الهند وإسرائيل، تمر فوق السعودية في طريقها إلى إسرائيل والعودة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال وافق السعوديون على هذه الخطوة، فيمكنهم تقديمها كبادرة للهنود بدلا من إسرائيل"، معتبرة أن نجاح تدشين هذا الخط الجديد، "سيكون خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تشكل نوعا من التطبيع غير المسبوق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

يشار إلى أن الهند قامت برحلات جوية إلى إسرائيل قبل نحو 20 عاما، لكنها أوقفتها بسبب افتقارها للجدوى الاقتصادية، وفق الصحيفة التي أفادت بأن "الخطة الجديدة لشركة الطيران، هي تشغيل رحلات بين دلهي ومطار بن غوريون على بوينغ S787".

وقال إن الرحلات التي تسيرها شركة "العال" الإسرائيلية حاليا إلى الهند، تمر عبر البحر الأحمر إلى الجنوب من اليمن، ومن ثم تتحول شرقا نحو الهند، وتستغرق الرحلة من تل أبيب إلى نيودلهي 8 ساعات.

وأكدت "يديعوت"، أنه جرى التوقيع على اتفاق الطيران يوم الاثنين، خلال اجتماع نتنياهو ومودي، موضحة أنه نص على أن "التغييرات في تعريفة الطيران والترتيبات الأمنية ستكون ممكنة، مع تعزيز التنسيق بين الطرفين".



وتحدث نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الهندي، حول "تحسين الرحلات المباشرة لتشجيع حركة المستثمرين والسياح والطلاب ورجال الأعمال"، وفق الصحيفة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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