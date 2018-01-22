 وطنا نيوز -مغرد اماراتي مشهور تعليقاَ على انفجار صيدا : الى جهنم
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مغرد اماراتي مشهور تعليقاَ على انفجار صيدا : الى جهنم
التاريخ : 14-01-2018 02:20:48 المشاهدات: 1036

وطنا اليوم-عمان:تفاخر المغرد الإماراتي الشهير والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اليوم الاحد بالانفجار الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في مدينة صيدا بلبنان.
وقال المزروعي في تغريدة "مقتل القيادي في حماس أبو حمزة حمدان بانفجار سيارة مفخخة في صيدا جهنم وبئس المصير".
وكان مسؤول حركة حماس في صيدا أيمن شناعة قال اليوم الأحد إن الانفجار الذي استهدف سيارة في صيدا هو استهداف لاحد كوادر الحركة.
وأوضح شناعة ، أن الاستهداف كان لأحد كوادر الحركة في صيدا محمد حمدان وإصابته في القدم، حيث انفجرت السيارة قبل أن يصل لها.

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