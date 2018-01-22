مغرد اماراتي مشهور تعليقاَ على انفجار صيدا : الى جهنم

وطنا اليوم-عمان:تفاخر المغرد الإماراتي الشهير والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اليوم الاحد بالانفجار الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في مدينة صيدا بلبنان.

وقال المزروعي في تغريدة "مقتل القيادي في حماس أبو حمزة حمدان بانفجار سيارة مفخخة في صيدا جهنم وبئس المصير".

وكان مسؤول حركة حماس في صيدا أيمن شناعة قال اليوم الأحد إن الانفجار الذي استهدف سيارة في صيدا هو استهداف لاحد كوادر الحركة.