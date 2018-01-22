 وطنا نيوز -السعودية ترفض عرضا للوليد بن طلال بشأن التسوية
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السعودية ترفض عرضا للوليد بن طلال بشأن التسوية
التاريخ : 14-01-2018 01:53:23 المشاهدات: 801

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى يوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.-(رويترز)

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