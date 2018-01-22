الرئيسية | عربي و دولي إسرائيلي ينتحل شخصية إسلامي وينشط بدول منها الأردن

وطنا اليوم-عمان : كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن تمكن صحفي إسرائيلي يعمل لديها في قسم الشؤون العربية ويجيد اللغة العربية، من انتحال شخصية "ناشط إسلامي”، من الاندساس داخل صفوف إسلاميين ينشطون في دول مختلفة.

واستعان الصحفي الإسرائيلي في تخفيه بجوازي سفر سوري "أصلي للشيخ أبو حمزة”، وآخر فلسطيني؛ لاستخدامهما عند الحاجة لهما، إضافة لتزويده ببعض المعاملات لمصلحة تجارية وهمية في الأردن، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية.



وفي حديث له للقناة العاشرة العبرية، تحدث الصحفي تسفيكا يهزكيلي عن الطريقة التي تمكن من خلالها من إعداد سلسلة حلقات وثائقية باسم: "هوية وهمية”، والتي تتحدث -وفق مزاعمه- عن "الخطر الإسلامي” الذي بدأ ينشط في الغرب.

كما تلقى استشارات وتدريبات متنوعة من قبل المخابرات الإسرائيلية؛ جهازي "الشاباك” و”الموساد”، كي يتمكن من أداء دور "الشيخ” الوهمي، دون أن يتمكن أحد من كشف هويته الحقيقة، وتم تزويده بأجهزة ومعدات تصوير عالية الدقة، يمكن تثبيتها في أزرار ملابسه أو نظاراته الشمسية التي يستخدمها، وهو ما مكنه من "اختراق عالم الجهاد الهادئ”، بحسب القناة.

وأظهرت بعض الصور التي تم الكشف عنها قدرته من تغيير شكلة ليتوافق مع المظهر الإسلامي، واستعانته بلبس قبعة إسلامية، وحمل مسبحة بشكل مستمر، ليظهر بصور "شيخ مصطنع” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويقوم بجمع المساعدات وتجنيد الشباب لها.

ومن المتوقع أن تبدأ القناة الإسرائيلية بعرض تلك الحلقات قريبا عبر عدة محطات تلفزيونية، حيث يتنقل يهزكيلي "اليهودي المتدين” في عدة محطات، منها؛ تركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة وفرنسا.

وأوضح يهزكيلي، في حديثه للقناة، أن "السلسلة الوثائقية ضمت مقابلات مع ثلاثة من الذين غادروا عالم الجهاد”، مضيفا: "بعد 21 عاما، ما زلت أعرف القليل عما كنت أعتقد أنني أعرفه عن الإسلام”. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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