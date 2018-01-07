الرئيسية | عربي و دولي مصر تبدأ حظراً للتجول في مناطق بشمال سيناء

وطنا اليوم ـ عربي دولي أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر ستفرض حظرا للتجول في مناطق بشمال سيناء اعتبارا من يوم السبت وذلك بعد تمديد حالة الطوارئ .



وذكرت الجريدة أن الحظر يشمل مدينة رفح الحدودية قرب غزة اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وحول مدينة العريش من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا .



وفي الأسبوع الماضي مددت مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بهدف المساعدة في مواجهة ”خطر الإرهاب وتمويله " .



وتشن جماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات.



ومنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة ثلاثة أشهر لإنهاء التمرد بعدما قتل متشددون أكثر من 300 شخص في مسجد بشمال سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقالت الجريدة الرسمية إن الحظر سيستمر ما دامت حالة الطوارئ سارية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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