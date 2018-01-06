 وطنا نيوز -شهيد برصاص الاحتلال في غزة
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شهيد برصاص الاحتلال في غزة
التاريخ : 11-01-2018 05:42:28 المشاهدات: 250

وطنا اليوم-عمان:استشهد مواطن فلسطيني واصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال  النار، مساء اليوم الخميس، على عشرات الشبان الذين وصلوا للتظاهر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية أن طواقم الاسعاف نقلت الشهيد مع المصابين من شرق المخيم الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: ان شابا فلسطينيا استشهد نتيجة اصابته بعيار ناري في الصدر شرق البريج وجار التعرف على هويته.

ووصل عشرات الشبان الى الحدود في نطاق التظاهرات المتواصلة ضد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

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