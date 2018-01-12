مجدلاني: تفاصيل صفقة القرن نقلها لنا ابن سلمان

وطنا اليوم-عمان:كشف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من أبلغهم بـ"صفقة القرن" مع اسرائيل.

مجدلاني، أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي حوار مع قناة "فلسطين" الرسمية، أوضح أن مستشار ترامب، وصهره، غاري كوشنر، نقل تفاصيل الصفقة إلى ابن سلمان، والذي بدوره نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وبحسب مجدلاني، فإن صفقة القرن هي تحالف بين الدول العربية، واسرائيل من أجل محاربة إيران، وهو ما يعني تصفية للقضية الفلسطينية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشفت في تشرين أول/ نوفمبر الماضي، أن الرئيس ترامب بدأ مع مستشاريه في وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

يقول مسؤولون أميركيون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكشف قبل منتصف العام المقبل عن خطة لتسوية الصراع الفلسطيني.

وأوضحوا أن هذه الخطة -التي يضعها جاريد كوشنر مستشار وصهر ترمب بالتعاون مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات- ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وستتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.

من جهة أخرى، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث إن هناك تسريبات حول خطة أميركية لعزل الرئيس محمود عباس من منصبه، نافيا مشاركة أطراف عربية في المخطط الذي لم يعط أي تفاصيل عنه.

وأضاف شعث للأناضول أمس الثلاثاء أن الرئيس الفلسطيني يتعرض لضغوط أميركية هائلة من أجل القبول باستمرار الولايات المتحدة وسيطا للسلام في المنطقة.

وشدد على أن الدور الأميركي في هذا السياق (كوسيط للسلام) قد انتهى ولا تراجع في هذا الموقف.

وكان الرئيس عباس قال الشهر الماضي -في كلمة له خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن القدس- إنه لن يقبل أن يكون للإدارة الأميركية أي دور في العملية السياسية بعد الآن.

وجاء ذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي في السادس من الشهر الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إليها.