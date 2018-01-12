مواجهات برام الله.. والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وطنا اليوم-عمان:اندلعت، فجر الأربعاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الطيرة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين شهدت أحياء متفرقة من الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة.

وقام عشرت الشبان الفلسطينيين برشق قوات من الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق الرصاص المطاطي والحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.



ولم تسجل حتى الآن أي إصابات.



واندلعت المواجهات على إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، وتفتيش عدد من المساكن.

وعادة ما تقتحم قوات إسرائيلية المدن والبلدات الفلسطينية بزعم البحث عن مطلوبين.

حملة اعتقالات بالضفة

وفي سياق متصل، اعتقلت قوّات الاحتلال منذ الفجر أيضا 11 فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في الضّفة المحتلة ومصادرة أموال، لافتا إلى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة (بينهن 10 قاصرات)، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلا إداريا بدون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

عمليات بحث عن منفذ عملية نابلس



وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات التمشيط والبحث في أطراف مدينة نابلس الجنوبية الغربية عن منفذي عملية قتل مستوطن بالرصاص قرب البؤرة الاستيطانية "جلعاد".

ونفذ جنود الاحتلال اقتحامات وأعمال تمشيط في بلدات صرة وتل وبيت وزن ومحيط جيت وأحياء نابلس الغربية خاصة المخفية، تخللها اعتداءات على المواطنين وعلى مركبتهم وتحطيم زجاجها، إضافة إلى مصادرة كاميرات مراقبة، بحثًا عن مطلقي النار على سيارة المستوطن، وفق ما ذكرته مواقع محلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الجنود اقتحموا البلدة وشرعوا بأعمال التمشيط والبحث وداهموا منازل عدة وأطلق الجنود قنابل الإنارة في سماء البلدة ومنطادا للمراقبة.

يشار إلى أن مستوطنا قتل في عملية إطلاق نار على سيارته جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء.

وأعلنت مواقع إسرائيلية مقتل المستوطن متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال عملية إطلاق النار على سيارته عند مفترق مستوطنة "حفات جلعات".