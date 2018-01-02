|
الحاخام القتيل في عملية نابلس .. تاريخ من التطرف والجريمة
وطنا اليوم-عمان:يعتبر المستوطن الذي قتل ليلة امس ويدعى "الحاخام رزيئيل شيفاخ" (35 عاماً)، من الموقع الاستيطاني "جلعاد زوهر" أبرز قادة عصابات المستوطنين الذين مارسوا صنوفا من أعمال الإرهاب التي طالت قرى "فرعتا وجيت وتل واماتين" حيث شارك في بناء خلايا جديدة من جماعات "تدفيع الثمن" المكونة من فتية المستوطنين وما عرفوا سابقاً بـ "فتية التلال" والتي عمدت الى مهاجمة منازل المواطنين في المناطق الشرقية خاصة لقرية فرعتا بمحافظة قلقيلية بالإضافة الى حرق عشرات الدونمات المزروعة وأشجار الزيتون بعد أن استولوا خلال انتفاضة الأقصى الثانية على المنطقة بدعم من حكومات الاحتلال المتعاقبة.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.