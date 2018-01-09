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نواب يبدأون تحرير توكيلات رسمية لترشيح السيسي للرئاسة
وطنا اليوم-عمان:ما ان أعلن رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ، حتى بدأ أعضاء بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بتحرير التوكيلات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسة ثانية.
ولم تقتصر التحركات على النواب الأعضاء بل حرصت الأمانة العامة للمجلس على تجهيز قاعة بهو مجلس الشورى لاستقبال أعضاء البرلمان لتحرير التوكيلات.
وقال البرلماني علاء عابد في تصريحات صحفية ، إنهم حصلوا توقيع نواب المصريين الأحرار ال 60 ( حزب الملياردير المصري الليبرالي نجيب ساويرس).
ويضع القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية 9شروط للترشح لرئاسة الجمهورية ومنها أن يزكى المرشح على الأقل عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وكان لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلن أمس الاثنين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/ مارس 2018.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس .
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