تهديد حوثي بضرب الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

وطنا اليوم-عمان:هددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الاثنين، في لقاء مع نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم ، بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، إذا استمر تصعيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية باتجاه مدينة الحديدة على الساحل اليمني.

وحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين فإن القيادي الحوثي صالح الصماد -الذي يرأس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى- قال في لقائه نائب المبعوث الأممي الاثنين في صنعاء إنه "سيتم الدخول في خيارات إستراتيجية، منها خيارات قطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذا وصل الحل السياسي إلى طريق مسدود، واستمر تصعيد العدوان باتجاه الحديدة".

وأضاف الصماد "هم يمرون من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعا، وإن أرادوا أن نعود إلى طاولة المفاوضات نحن جاهزون ومستعدون للتفاهمات وسيجدون منا ما لم يجدوه في الماضي، حرصا على حقن الدماء".

وتتزامن تهديدات الحوثيين الجديدة بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مع الكشف عن امتلاكها لصواريخ بحرية زعمت أنها صناعة محلية تحمل اسم المندب. في حين تؤكد التقارير أنها صناعة إيرانية تم تهريبها للمتمردين عبر ميناء الحديدة.

وسبق للحوثيين استهداف عدد من البوارج والسفن التابعة للتحالف العربي في البحر الأحمر، غربي اليمن.

وأشار إلى أن "أي خطط جزئية كما هو مطروح في موضوع الحديدة ضياع للحلول والوقت"، في إشارة إلى المقترح الأخير، الذي طرحته الأمم المتحدة بانسحاب الحوثيين من الحديدة، وتسليمها لطرف ثالث.

وأكد أن جماعته لديها الرغبة في السلام والدخول في المفاوضات، "في حال لمسنا رغبة وجدية من الأمم المتحدة ودول العدوان في تحقيق السلام وأول المؤشرات إثبات حسن النوايا برفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف الضربات الجوية وطلعات الطيران".

وهاجم القيادي الحوثي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وقال إنه "لعب دور سلبيا أوصلنا إلى مرحلة من اليأس والإحباط بعدم التعويل على الأمم المتحدة إطلاقا"، دون ذكر أسباب.

في السياق، قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن "معين شريم أكد أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية سوى الحل السياسي، وإنه عازم على التحرك في حال حدث إعلان سياسي من جانب صنعاء باتجاه التفاهمات".

وأضافت بأن شريم تطرق إلى موضوع الحديدة وآلية المراقبة والحركة الملاحية، وقال "نحن معنيين بأن يبقى الميناء مفتوحا لأنه ميناء مهم للإغاثة الإنسانية، ونحن نعمل بشفافية".

والسبت الماضي، وصل الوفد الأممي برئاسة شريم إلى صنعاء، في زيارة غير معلنة المدة لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام في اليمن، مع قيادات الحوثيين.

وتعتبر هذه هي أول زيارة لشريم، لصنعاء، منذ تعيينه في منصبه كنائب لولد الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى.