مسؤول حكومي : رفض عربي لقطع العلاقات مع الولايات المتحدة

وطنا اليوم-عمان:كشف مسؤول حكومي رفيع، عدم رغبة العرب بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي باعتبار القدس عاصمة "الاحتلال" ونقل سفارة بلاده إليها.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم بيان هويته في تصريح، أن ذلك جاء بعد رفض وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم السبت الماضي في عمان، مقترحًا لوزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الأمر الذي أغضب المالكي واعتبره وزراء الخارجية العرب أمرا عاديا – لم ينجح الاقتراح – عندما طرح على التصويت .

وذكر المصدر أن الأمور سارت بشكل طبيعي ولكن تم تضخيم الأمر إعلاميا، حول غضب السلطة وغيرها وهو الأمر الذي لم يقع نهائيا .

وعزا إلغاء منصة ثالثة قبيل المؤتمر الصحافي بـ"الخطأ" الإداري مشددا على أن وزير خارجية فلسطين لم يكن مخصصًا له حديث خلال المؤتمر الصحافي أسوة بالوزراء العرب الآخرين، لافتا إلى أن المؤتمر الصحافي كان لوزير الخارجية أيمن الصفدي – البلد الذي ترأس بلاده القمة - والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فقط.البوصلة