السودان يلوح بالقوة في مواجهة احتجاجات على الغلاء

وطنا اليوم-عمان:اندلعت احتجاجات على رفع أسعار الخبز في أنحاء السودان الأحد مما أدى إلى مقتل طالب في حين ألقت السلطات القبض على أحد قيادات المعارضة وصادرت عدة صحف في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية، فيما لوح مسؤول سوداني بقمع الاحتجاجات.

وجاءت المظاهرات في أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار بجنوب شرق البلاد السبت بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة على اثر إعلان الحكومة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017 أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.

وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع الأحد بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم لزيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.

وشهد السودان احتجاجات جماهيرية متقطعة خلال السنوات القليلة الماضية اعتراضا على إجراءات التقشف.

وطبقا لمنظمة العفو الدولية هناك زهاء 185 شخصا ربما قتلوا في عام 2013 أثناء مظاهرات على رفع أسعار الوقود مع خروج الآلاف إلى الشوارع.

ومنذ ذلك الحين كانت الاحتجاجات أقل حجما ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية لتنظيم مظاهرات سلمية احتجاجا على رفع أسعار الخبز.

وقال سكان إن الاحتجاجات انتشرت إلى وسط الخرطوم الأحد إضافة إلى ثلاث مدن تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي إضافة إلى الدمازين، نيالا والجنينة جنوب شرق البلاد.

وقال بيان من رئيس بلدية الجنينة إن طالبا بالمدرسة الثانوية قتل وأصيب ستة آخرون بالمدينة أثناء الاحتجاجات. ولم يعلن المسؤول سبب الوفاة، لكنه قال إن تحقيقا سيجري في الحادث.

واستبقت الحكومة السودانية الأحد توسع احتجاجات خرجت تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، بتحذير وتهديد باستخدام القوة، معلنة أنها لن تسمح بمظاهرات غير مرخصة وبتخريب الممتلكات العامة.

وهذه أول اشارة على أن الخرطوم ستقمع حتما الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز بعد أن حظرت السلطات السودانية على الصحف ووسائل الإعلام من الخوض في هذه المسألة.

وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة للصحفيين عقب تقديمه تقريرا للبرلمان إن "التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع"، مضيفا "التجمعات والندوات الجماهيرية تحتاج إذنا مسبقا وأي تخريب (خلال الاحتجاجات) غير مسموح به".

وفي رده على سؤال حول إمكانية قمع الشرطة للمظاهرات، قال دقنة "نعم، ما في اثنين ثلاثة لا شك في ذلك".

وتأتي تصريحات الوزير عقب اعتقال السلطات السودانية في وقت سابق الأحد، 3 من قادة المعارضة وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية، إثر ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن وقوع احتجاجات متفرقة ومحدودة يومي الجمعة والسبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان وهو يكافح في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 بالمئة ونقص حاد في العملة الصعبة أثّر على حركة الاستيراد.

وقال أعضاء في حزب المؤتمر السوداني إن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف إن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطية فيها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.

وأحدثت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا لا سيما بسبب الخبز بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد الجمعة، زيادة أسعار شوال الطحين بنسبة 200 بالمئة.

إلا أن شرطة ولاية الخرطوم نفت الأحد خروج مظاهرات وتوعدت مروجي الشائعات، وفقا لتصريحات مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عثمان.

وقال عثمان لصحف محلية إن "الأوضاع الأمنية في الخرطوم هادئة ولم ترصد الشرطة تحرك أي جهة أو عمل غير قانوني بغرض مظاهرة ".

ودعت أحزاب معارضة الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية القاسية.

وأقر البرلمان السوداني الأحد الماضي الموازنة المالية للعام 2018 التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9 فضلا عن رفع تسعيرة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت بالخرطوم وعدة مدن سودانية احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17 بالمائة من الاستهلاك السنوي.

وتعاني الحكومة من عجز في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تتجاوز ملياري دولار سنويا.