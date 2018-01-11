لأول مره .. رئيس أميركي يدافع عن قواه العقلية

وطنا اليوم-عمان:تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بقدراته العقلية واصفا نفسه بأنه "ليس ذكيا فحسب بل عبقريا"، ذلك غداة صدور كتاب يشكك في القوى العقلية لحاكم البيت الابيض.

ويصور الكتاب وضعا فوضويا في البيت الأبيض ورئيسا لم يكن مستعدا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات صباحية معتادة "خلال حياتي، كانت اعظم ميزتين لدي هما توازني العقلي وكوني ذكيا جدا".

وتابع ترامب "تحولت من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيوني، إلى رئيس للولايات المتحدة في أول محاولة لي. اعتقد أن هذا لا يؤهلني لاكون ذكيا بل عبقريا".

وتأتي تصريحات ترامب غداة صدور كتاب يحمل عنوان "فاير اند فيوري" (نار وغضب) للصحافي مايكل وولف يركز على مظاهر في شخصية الرئيس الاميركي، وسجل اعلى نسبة مبيعات على موقع امازون.

وقال وولف إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب.

وأضاف وولف في مقابلة أذاعها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) السبت أن ما خلص إليه كتابه من أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة أصبح رأيا يزداد انتشارا.

وحاول البيت الابيض الدفع لعدم صدور الكتاب الذي اعتبر مهينا لترامب إلا أنه فشل في منع الكتاب الذي نفذت نسخه على الفور من المحال في واشنطن.

وانتقد ترامب الكتاب بشدة وكتب على تويتر مساء الجمعة "مايكل وولف فاشل تماما، اختلق قصصا لبيع هذا الكتاب الممل الكاذب. لقد استغل ستيف بانون القذر الذي ولول عندما أقيل وتوسل للبقاء في عمله. الآن، ستيف القذر نبذه الكل تقريبا كالكلب. شيء بالغ السوء".

وكان بانون كبير استراتيجيي ترامب السابق، وهو يرأس حاليا موقع (بريتبارت) الإخباري اليميني.

وجاءت تغريدات ترامب قبل اجتماع السبت مع كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري واعضاء الحكومة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي لمناقشة اولويات الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة للكونغرس في 2018.

لكن التفاصيل الحساسة التي تضمنها الكتاب الجديد ودفاع ترامب المتواصل عن قدراته العقلية حولت الانتباه من سياساته والارتفاع القياسي في الاسواق المالية الاميركية إلى مسألة التدقيق في اهلية الرئيس لشغل هذا المنصب الرفيع.

'الامبراطور العاري'

اضطر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة للدفاع عن الاهلية العقلية لترامب، بعد أن واجه سؤالا عن مزاعم أن ترامب ضعيف القدرة على التركيز، ويكرر أقواله دائما ويرفض قراءة المذكرات الموجزة.

وقال تيلرسون في مقابلة مع قناة سي ان ان بثت الجمعة "لم يسبق ان شككت يوما باهليته العقلية. ليس لدي اي سبب للتشكيك باهليته العقلية".

واضاف "انه ليس مثل الرؤساء السابقين. ولهذا اختاره الاميركيون. كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف احسن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".

واضطر مكتب تيلرسون العام الفائت لنفي تقارير أشارت إلى أنه وصف ترامب بـ"المغفل" اثر اجتماع للأمن القومي.

ومن خلال شهادات عدة يروي الكاتب وولف الخلل في عمل الرئاسة الاميركية وتصرفات الرئيس الذي لا يحب القراءة ابدا وينعزل داخل غرفته ابتداء من الساعة 18:30 ليتسمر امام ثلاثة اجهزة تلفزيونية.

وقال وولف في مقابلة الجمعة مع شبكة "ان بي سي" ان "كل الناس المحيطين بترامب" يتساءلون حيال قدرته على الحكم.

واضاف "يقولون عنه انه كالطفل، وانه لا بد من ارضائه سريعا وان كل الامور يجب ان تجري حوله".

وقال وولف لبي بي سي "القصة التي أرويها تبدو وكأنها تصور هذه الرئاسة بطريقة تدل على أنه لا يستطيع أداء مهمته".

وتابع "أعتقد أن أحد المؤثرات المثيرة للكتاب حتى الآن مؤثر واضح جدا يتمثل في حكاية 'الإمبراطور العاري'" وهي حكاية تراثية تشير إلى أن الحقيقة واضحة للجميع حتى وإن أخفوا علمهم بها، إذ لا يرتدي الإمبراطور شيئا لكن الكل يتكتم الأمر خوفا من أن يظن الآخرون أنهم حمقى أغبياء.

ومضى قائلا "فجأة يقول الجميع: يا إلهي، هذا صحيح، هو لا يرتدي شيئا. تلك هي الخلفية وراء هذا الاعتقاد والإدراك الذي سيضع في النهاية حدا. لهذه الرئاسة".

ابن ترامب 'متعاون' مع الكرملين وابنته 'غبية'

ويتضمن الكتاب تصريحات مستفيضة من ستيف بانون مسؤول الاستراتيجية السابق في حملته الانتخابية الذي اتهم ابن ترامب الاكبر دونالد جونيور باقامة اتصالات مع محام على صلة بالكرملين، كما وصف ابنة ترامب ايفانكا، التي تصور نفسها انها قادرة على الترشح للرئاسة يوما ما، بـ"الغبية".

وجاء في الكتاب ايضا انه بالنسبة لوزير الخزانة ستيف منوتشين والأمين العام السابق للبيت الأبيض رينس بريبوس فإن ترامب "أبله"، وبالنسبة لمستشار الأمن القومي اتش. ار. ماكمستر فهو "متعاط للمخدرات".

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين وصف قبل فترة ترامب بانه "متهور وغير مطلع"، في حين قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر "اعرف من مصدر موثوق ان الجميع يعملون كل يوم في البيت الابيض على ايجاد الطريقة الافضل لاستيعابه".

ويبدو ان الاهلية العقلية لترامب لم تعد من المحرمات داخل الكونغرس كما كان الامر حتى الان.

وقام نحو عشرة نواب ديموقراطيين مع جمهوري واحد باستشارة طبيبة نفسية من جامعة ييل في كانون الاول/ديسمبر الماضي حول حالة ترامب العقلية. وتتساءل هذه الطبيبة علنا حول الاهلية العقلية لترامب.

وحين سئل وولف في المقابلة عما إذا كان يعتقد أن بانون شعر بأن ترامب لا يصلح لمنصب الرئيس وسيحاول إسقاطه أجاب "نعم".

كما رد على مزاعم أن الكتاب أورد معلومات غير صحيحة.

قال "هذا ما يسمى بكتابة التقارير. هذه هي كيفية فعل الشيء. أن تسأل أناسا وتقترب قدر الإمكان من الحدث، تجري لقاءات مع المطلعين على الحدث وتجري مقابلات مع آخرين على علم بالأمور، فتتعرف على الملابسات وعلى أي شخص، ثم تنقل الأمر".