الرئيسية | عربي و دولي 13 قتيلا في اعنف عاصفة ثلجية شرق الصين

وطنا اليوم ـ عرلي دولي أعلنت السلطات الصينية أن 13 شخصًا لقوا حتفهم جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت مقاطعة أنهوي شرق البلاد.



ونقلت مصادر محلية واُخرى رسمية عن حكومة المقاطعة، أن العاصفة الثلجية استمرت في الهطول على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن هذه العاصفة هي الاعنف والاقوى منذ عام 2008.



وأضافت، أن العواصف الثلجية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات العشرة الماضية، تسببت بخسائر اقتصادية مباشرة تصل إلى 26ر1 مليار يوان (190 مليون دولار أميركي)، فضلا عن خسائر في الزراعة بلغت قيمتها 790 مليون يوان (122 مليون دولار أميركي).



وكانت اللجنة الصينية للحد من الكوارث أعلنت أن تسع مدن بينها حاضرة مقاطعة أنهوي شرق الصين، تعيش حالة طوارئ جراء الثلوج.



وحذر المرصد الصيني للأرصاد الجوية، من العواصف الثلجية برفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى (اللون البرتقالي) من نظام التحذير الصيني المؤلف من أربعة ألوان هي الأحمر للطقس الأكثر قسوة، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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