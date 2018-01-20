واشنطن لن تنسى قمع المظاهرات في إيران

وطنا اليوم-عمان:اكدت الولايات المتحدة الخميس عزمها على محاسبة المسؤولين الايرانيين عن مقتل او اعتقال متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة ان هؤلاء "لن يتم نسيانهم".

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت "ندين بأشد العبارات سقوط قتلى وتوقيف الف ايراني على الاقل".

واضافت "لدينا سلطات واسعة لمحاسبة الذين يمارسون العنف ضد متظاهرين ويساهمون في الرقابة او يسرقون من شعب ايران".

وتابعت "ونقول لضحايا النظام: لن يتم نسيانكم".

وتابعت ناورت "ندعم هذه التطلعات المشروعة لدى الشعب الايراني وندعو الحكومة إلى إتاحة حرية تبادل الافكار والمعلومات"، مؤكدة "يجب ان نتمتع جميعا بالحريات الاساسية والاقتصادية والسياسية نفسها، بما فيها الحق في التظاهر السلمي".

وكان مسؤول في الادارة الاميركية ذكروا الاربعاء ان البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات على عناصر في النظام الايراني او مؤيدين له، متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية في ايران التي ادت الى مقتل أكثر من عشرين شخصا واعتقال المئات.

ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة الأربعاء الشعب الإيراني بتوفير الدعم له "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك. وكتب في تغريدة صباحية "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".

لكن هل سيواصل ترامب تجميد عقوبات على صلة بالبرنامج النووي علقت اثر اتفاق 2015 بين الدول الكبرى وإيران، وترامب يفعل ذلك كل بضعة أشهر والموعد المقبل هو في 12 كانون الثاني/يناير.

واتهمت ايران "أعداء" خارجيين بالوقوف وراء الاحتجاجات وهي لطالما اتهمت الولايات المتحدة والدول العربية وعلى رأسها السعودية بالتدخل في شؤونها.

والاربعاء، قال المندوب الايراني في الامم المتحدة غلام علي خوشرو في رسالة الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان "الادارة الاميركية زادت خلال الايام الاخيرة من تدخلاتها الفاضحة في شؤون إيران الداخلية بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة".

وأكد أن "الادارة الاميركية الحالية تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية".

واصطفت المؤسسات السياسية الإيرانية وراء الحكومة في مواجهة الاحتجاجات وأدان الإصلاحيون أعمال العنف.

ولكن كثيرين دعوا روحاني الى التصدي للمشكلات الاقتصادية التي كانت وراءها.

وعرض التلفزيون الحكومي مسيرات مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن صباح الخميس بما فيها اصفهان واردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر.

ويشهد مجلس الشورى تحركات لوقف التدابير التي لا تحظى برضا شعبي في الميزانية المعلنة الشهر الماضي وتتضمن اقتطاعات في الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الأربعاء "في ما يتعلق بأسعار الوقود، لا بد أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس لأن رفع سعر البنزين ليس بتاتا في مصلحة البلد، هناك طرق أخرى حتى لا تفرض ضغوط على الطبقات الشعبية".

ووعد روحاني لدى توليه السلطة في 2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلت كثيرين يتذمرون من بدء التقدم.

وتعد المناطق الريفية الأكثر معاناة جراء سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.

وعبر الناس في العاصمة طهران عن تعاطفهم مع الاحتجاج على الصعوبات الاقتصادية ولا سيما على البطالة التي بلغت 40% بين الشباب.