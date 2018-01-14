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السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون
وطنا اليوم-عمان:أعلنت السعودية ظهر اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن فوق نجران جنوبي المملكة.
من جهتها تبنت جماعة الحوثي عملية إطلاق الصاروخ قائلة إنه كان يستهدف موقعاً عسكرياً في السعودية.
وكان التحالف العربي اعترض في 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي صاروخاً أطلقه الحوثيون على الرياض في ثاني حادثة من نوعها تستهدف العاصمة السعودية خلال أشهر.
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