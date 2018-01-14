الاحتلال يطلق سراح الأسيرة نور التميمي ويبقي على عهد

وطنا اليوم-عمان: أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة سراح الفتاة نور التميمي (20 عاما) المتهمة بالاعتداء على جنديين اسرائيليين مع ابنة عمها عهد التميمي (16 عاما)، بكفالة، في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، حسبما أفاد والدها وكالة فرانس برس.

وقال ناجي التميمي "أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم، بعد ان قررت محكمة اسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)".

وأوضح أن عائلة التميمي وقعت ايضا على كفالة أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل (حوالى ثلاثة آلاف دولار) ستدفع في حال لم تمثل نور التميمي أمام القضاء لمحاكمتها، بالاضافة الى توقيع كفيل يحمل الهوية الاسرائيلية لم يحدد هويته. وأوضح الوالد أن من شروط الافراج "أن تتوجه نور كل يوم الى أقرب مركز شرطة اسرائيلية وتوقع على وجودها في المنطقة".

وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح نور قبل يومين بعد صدور قرار محكمة اسرائيلية بإطلاق سراحها، غير أن النيابة العسكرية استأنفت القرار، وأرجىء الافراج عنها حتى صدور قرار من المحكمة مرة اخرى الخميس.

وقال ناجي، وهو في طريقه مع ابنته الى مركز شرطة اسرائيلي غرب رام الله في الضفة الغربية، "أطلق سراح نور، لكنها ستعود الى المحكمة".

وظهرت نور في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع عهد التميمي وهما تدفعان وتضربان جنديين اسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة عهد في أواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وجاء الحادث في خضم تحركات احتجاجية في الضفة الغربية على خلفية قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لاسرائيل.

واعتقل الجيش الاسرائيلي عهد التميمي عقب انتشار شريط الفيديو، وفي اليوم التالي، اعتقل والدتها ناريمان ونور.

ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة الى عهد التميمي، وستة تهم الى والدتها. (أ ف ب)