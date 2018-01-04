روسيا تعترف بمقتل جنديين بحميميم وتنفي خسارتها 7 طائرات

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته وكالات الأنباء من تدمير سبع طائرات تابعة لروسيا في قاعدة حميميم السورية، بقصف للمعارضة، فيما اعترفت بمقتل جنديين اثنين خلال الهجوم الأحد الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم" الخميس، عن وزارة الدفاع التي نفت تعرض طائرات لها للتدمير في القاعدة الجوية التي تستخدمها روسيا على الأراضي السورية.

ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى عن وزارة الدفاع الروسية، مكتفية بنفي الأنباء الواردة بهذا الخصوص.

وكانت وسائل الإعلام نقلت الخبر عن صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية، مؤكدة أن مصدرين كشفا لها أن سبع طائرات روسية على الأقل دمرت، عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم، في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

يشار إلى أن روسيا بدأت في الشهر الماضي بتأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم، وقاعدة بحرية في طرطوس، على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سوريا، بعدما أعلن أن مهمتهم "اكتملت إلى حد بعيد".