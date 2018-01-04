راتب نصر الله يثير جدلا في التواصل الاحتماعي

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من مقابلة تلفزيونية مع الأمين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف فيه عن مرتبه الشهري.

وقال نصر الله في مقابلة مع الإعلامي سامي كليب في برنامج "لعبة الأمم" على قناة الميادين، إن راتبه يتراوح بين 1300 إلى 1400 دولار، "بأخذ الاعتبار ما يتم اقتطاعه من الراتب لدعم المقاومة"، وفق تعبيره.

وعند سؤال كليب عن كفاية المرتب في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية بلبنان، قال نصر الله "الله بدبرها".

وفيما شكك ناشطون في صحة ما قاله نصر الله حول مربته، سخر آخرون، أوضحوا أن الميزات والنفوذ الذي يحظى به نصر الله، لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالمرتب المدون في سجلات حزب الله.

ودعا ناشطون بشكل ساخر إلى جمع التبرعات لحسن نصر الله، فيما قال آخرين إن الأمين العام لحزب الله يحتاج إلى وظيفة إضافية لتحسين معاشه.

وأعاد ناشطون تصريحا لنصر الله قال فيه صراحة أنه "طالما في بإيران فلوس، فعندنا في فلوس".