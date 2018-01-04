مقطع فيديو لنصرالله يثير سخط المحتجين في ايران

وطنا اليوم-عمان:يتداول نشطاء ايرانيون على نطاق واسع مقطع فيديو لزعيم حزب الله حسن نصرالله يقر فيه بالتمويل الايراني الكامل للحزب، ما يتصل بأبرز دوافع المتظاهرين الذي يحتجون على تبديد اموال الايرانيين في دعم الميليشيات الدينية في الشرق الاوسط.

وشهدت مدن ايرانية على امتداد ستة أيام تظاهرات احتجاجية على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة السياسية، تخللتها أعمال عنف أوقعت 21 قتيلاً واعتقل خلالها المئات.

وخلال التظاهرات الاكبر منذ الاحتجاجات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في 2009، ندد المتظاهرون بالانفاق الكبير على تسليح ودعم مجموعات موالية للنظام الايراني وعلى رأسها حزب الله الي اسسته الجمهورية الاسلامية في اوائل الثمانينيات.

وفي مقابلة اجريت معه مساء الاربعاء، قلل نصرالله من شأن الاحتجاجات في ايران لكنه اكد على الدوافع الاقتصادية للمظاهرات، التي انتقلت الى المطالبة بإسقاط نظام الحكم الديني.

وفي هذه المقابلة التي بثتها قناة الميادين المقربة من حزب الله، امتنع نصرالله عن التعليق حول حجم الدعم المالي الذي يتلقاه حزبه من طهران، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يجري في ايران لن يؤثر على "السياسات الخارجية" في ما يتعلق بدعم حركات المقاومة في المنطقة.

لكنه أقر في اواسط 2016 بأن ايران تمول حزب الله بشكل كامل، في فيديو اعيد نشره مترجما الى الفارسية واثار سخط النشطاء الايرانيين.

وفي المقطع الذي هو جزء من كلمة القاها نصرالله في اعقاب مقتل مصطفى بدر الدين الذي يعتقد انه الرجل الثاني في حزب الله في مايو/ايار، قال نصرالله "نحن، وعلى المكشوف، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكاه وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الاسلامية في ايران".

وأضاف باللهجة اللبنانية "طالما فيه بإيران فلوس، فنحنا عنا فلوس".

لكن ايران تعاني من مشاكل اقتصادية مستعصية، فيما تسود خيبة أمل من اثار الاتفاق النووي على فرص انعاش الاقتصاد المنهك بالعقوبات بسبب الانشطة النووية والعسكرية الحساسة.

وتدعم ايران، فضلا عن حزب الله، الحوثيين في اليمن ومعظم قوات الحشد الشعبي في العراق وميليشيا شيعية في سوريا، ومجموعات ناشطة في البحرين.

ويفرض هذا الدعم ضغوطا كبيرة على نفقات ايران، التي يتولى الحرس الثوري فيها دعم الميليشيات في الخارج، في العقيدة السياسية التي يتبناها النظام الايراني والقائمة على "تصدير الثورة" التي قادها روح الله الخميني في 1979.











