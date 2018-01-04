العميد طارق صالح على تويتر: جدّتك

وطنا اليوم-عمان: أظهر تعليق على تويتر فجر الخميس ان العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما يزال على قيد الحياة بعد شهر على تأكيد مقتله برفقة عمه برصاص الحوثيين في صنعاء مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها قائد القوات الخاصة الموالية لصالح أنه لم يُقتل من خلال تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وعلّق طارق على تغريدة كتبها الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي تحدث فيها عن لجوء طارق إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن بعد فراره من صنعاء.

وقال الرحبي "طارق محمد عبد الله صالح مكث عشرة أيام في مقر قوات الإمارات في عدن ومنها غادر إلى أبوظبي وهذه معلومات أنا مسؤول عنها".

لكن طارق صالح علق عليه، وردّ بـ"جدتك".

و"جدتك" هي كلمة تأتي في سياق التهكم والنفي استخدمها طارق صالح وأنصار الرئيس السابق في بداية المواجهات ضد الحوثيين حيث كان القادة الحوثيون يتحدثون عن انتصارات ضد قوات صالح بينما كان طارق يرد عليهم "جدتك".

وتحولت الكلمة إلى وسم على مواقع التواصل للسخرية من الحوثيين.

وقاد طارق صالح القوات الموالية لعمه في المعارك العنيفة ضد الحوثيين جنوبي العاصمة صنعاء والتي انتهت بمقتل صالح والعشرات من الموالين له بالإضافة إلى مقتل الأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا.

وحينها تحدثت تقارير عن أن طارق قُتل أيضاً برصاص الحوثيين ووصل الأمر إلى أن شقيقه يحيى وهو رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي السابق أصدر بيان نعي حول مقتله.

ويبدو إن ذلك البيان وتلك التأكيدات كانت تغطية لطارق من أجل ضمان سلامته وفراره من العاصمة صنعاء بعد أن بات المطلوب الأمني الاول لدى الحوثيين.

وعلى إثر ذلك عمم الحوثيون صور طارق على النقاط الأمنية وحثو السكان عبر منشورات على التبليغ عن "المنافق والمطلوب الأمني طارق محمد عبدالله صالح".