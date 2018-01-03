مشروع إسرائيلي يتيح إعدام منفذي العمليات الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:صادق كنيست الاحتلال، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين.

وقد صوت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، 52 عضو كنيست وعارضه 49 عضوا.

لصالح تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، موضحا أنه في أعقاب هذا التصويت ستجرى مناقشة شاملة حول القانون في الكابينت.

وقد تغيب عن التصويت الوزراء نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي وأوري أريئيل ويؤاف غالانت وجميع أعضاء كتلة "يهدوت هتوراة".

ويطالب القانون المحاكم العسكرية فرض عقوبة الموت بأغلبية قاضيين وليس كما هو متبع اليوم باجماع كامل طاقم القضاة.