 وطنا نيوز -سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الكويتي ببنغلادش
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سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الكويتي ببنغلادش
التاريخ : 03-01-2018 02:13:20 المشاهدات: 796

وطنا اليوم-عمان:أعلن الجيش الكويتي، سقوط طائرة رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر، ومرافقيه، في بنغلادش.

ونجا الخضر ومن معه من موت محقق، ولم يصب أي منهم بأذى.

وأرجع الجيش الكويتي سبب سقوط الطائرة إلى كثافة الضباب، ما أدى إلى اصطدامها بشجرة في منطقة سيليت.

وفي اتصال هاتفي مع التلفزيون الكويتي الرسمي، قال الفريق الركن محمد الخضر إن وجود حجارة وأرض ترابية ساهم في تخفيف شدة الضربة.

وأوضح أن بعض الضباط البنغلادشيين كانوا معهم في الطائرة.
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