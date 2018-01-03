 وطنا نيوز -مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحية عسكرية في سورية
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مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحية عسكرية في سورية
التاريخ : 03-01-2018 01:54:15 المشاهدات: 719

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن المروحية العسكرية من طراز "ام آي-24" كانت متوجهة إلى حماه في شمال غرب سوريا عندما تحطمت، مؤكدة عدم وجود إطلاق نار من الأرض حينها. وأضافت أن خبيرا تقنيا أصيب كذلك بجروح جراء الحادثة. (أ ف ب)
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