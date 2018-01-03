مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحية عسكرية في سورية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن المروحية العسكرية من طراز "ام آي-24" كانت متوجهة إلى حماه في شمال غرب سوريا عندما تحطمت، مؤكدة عدم وجود إطلاق نار من الأرض حينها. وأضافت أن خبيرا تقنيا أصيب كذلك بجروح جراء الحادثة. (أ ف ب)