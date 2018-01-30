حملة اعتقالات واسعة للاحتلال بالضفة تطال نائبا في التشريعي

وطنا اليوم-عمان:شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة طالت أكثر من 30 فلسطينيا، بينهم نائب في المجلس التشريعي وأسرى محررون.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن قوة من جنود الاحتلال اقتحمت منزل النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد، في بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، وقامت باعتقاله، علما بأنه عاد قبل أسبوعين من ماليزيا بعد إتمامه دراسته وحصوله على شهادة الدكتوراه.

وطالت الاعتقالات عددا من الشبان في مدينة طولكرم وقراها، بالإضافة إلى اعتقال شاب من بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من حملات الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، حيث تتواصل الاحتجاجات والمواجهات للأسبوع الخامس على التوالي.