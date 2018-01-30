ترامب يتباهى بـ إنجازات وسط شعبية هي الأدنى لرئيس أميركي

وطنا اليوم-عمان:تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإنجازات المحققة في عامه الرئاسي الأول متطرقا إلى انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس وذلك في سلسلة تغريدات على تويتر قبل ساعات من حلول العام الجديد.

وأبرز ترامب نجاحه في خفض الضرائب عبر تمرير تعديلات واسعة ما انعكس ارتفاعا لمؤشرات البورصة.

وكتب "لماذا قد يرغب ناخبون أذكياء في انتخاب الديمقراطيين في الكونغرس في انتخابات 2018 في حين أن سياستهم ستقضي كليا على الثروة العظيمة التي تم تحقيقها في الشهور التي تلت الانتخابات" الرئاسية.

ويمضي الرئيس الأميركي اجازته في نادي مارالاغو في بالم بيتش في فلوريدا قبل أن يعود إلى واشنطن.

ويبدأ ترامب العام الجديد بأدنى مستوى شعبية لرئيس أميركي يتم عامه الأول، بعدما أثار توترا حول تحالفات دولية طويلة الأمد وجدلا حول ملفي العنصرية والهجرة.

ومساء الخميس، تناول ترامب الانتقادات التي تطاول استخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بشن هجوم على الصحافة وهي هدفه المفضل.

وكتب "لا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنني أحبها، لكن لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة صحافة غير عادلة وغير أمينة جدا".

وأضاف "يتم استخدام مصادر غير موجودة أكثر من أي وقت. العديد من القصص والتقارير محض خيال".

ويستمر تحقيق فدرالي في أمكان حصول تواطؤ بين مساعدين وأعضاء في حملة ترامب الرئاسية وروسيا للتأثير على الانتخابات الأميركية الأخيرة لصالح الحزب الجمهوري.

لكن ترامب قال لصحيفة نيويورك تايمز الجمعة تعليقا على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر "هذا يعكس صورة سيئة جدا عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيء جدا"، مضيفا "من الأفضل للبلد أن يتم الاسراع في انهاء المسألة".

وقال في أحد تغريداته الأحد "لو تم انتخاب الديمقراطية البلهاء هيلاري (كلينتون) لانخفضت مؤشرات البورصة بنسبة 50 بالمئة يوم الانتخابات. اليوم لديهم مستقبل عظيم. مجرد بداية".

ورغم اقرار خفض ضريبي كبير قبل عيد الميلاد وتسجيل الأسواق المالية أرقاما قياسية، يظهر الجمهوريون في صورة باهتة خصوصا بعد خسارة المرشح الجمهوري روي مور الحقوقي المتشدد الذي كان يدعمه ترامب رغم اتهامه باعتداءات جنسية قبل عقود أمام منافسه الديمقراطي دوغ جونز في ولاية الاباما، وهي معقل للمحافظين لم ينتخب فيها أي سناتور ديمقراطي منذ 25 عاما.