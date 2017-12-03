نتنياهو يهدد غزة بـ برد صارم جدا إذا استمر إطلاق الصواريخ

وطنا اليوم-عمان:هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس والفصائل الفلسطينية بـ"برد صارم جدا" في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وخلال الجلسة الأسبوعية لحكومته الأحد قال نتنياهو إن "إسرائيل ترى أن حركة حماس مسؤولة أمامها عن أي إطلاق للنار عليها من داخل قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه منذ تدمير آخر نفق على حدود غزة "هاجم الجيش الإسرائيلي نحو 40 هدفا من أهداف حماس بما في ذلك الهجوم عند منتصف الليلة الماضية (السبت)".

كما انتقد نتنياهو المعارضة والشخصيات الإسرائيلية على خلفية الانتقادات وجهت للحكومة "جراء تعاملها مع التصعيد على الجبهة الجنوبية وعدم الرد بقوة على الصواريخ:، وقال: "لجميع المهرجين ووسائل الإعلام الذين ليس لديهم مسؤولية أمنية أو حتى قيادة عملية أمنية أقترح عليهم الكف عن الصراخ والهدوء".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، أغارت ليل السبت، على برج مراقبة يتبع فصائل المقاومة الفلسطينية، شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة دون وقوع إصابات.