المواجهات مع الاحتلال بالضفة تدخل أسبوعها الخامس

وطنا اليوم-عمان:دخلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية أسبوعها الخامس، حيث تواصلت في عدة مدن فلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".

واندلعت مواجهات في بلدة الخضر قضاء بيت لحم، استخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية دير نظام قرب رام الله وأغلقت مداخلها وأخرجت الطلبة من المدارس بالقوة.

وفي مدينة البيرة شمالي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة بالمكعبات الإسمنتية. وتشهد المنطقة غالبا مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، فيما شهد مخيم شعفاط قرب المدنية مواجهات، شنت بعدها قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان.

وفي مخيم الجلزون شمالي رام الله، اضطرت إدارة مدرسة ابتدائية إلى إخلائها من الطلبة بعد أن هاجمها جنود الاحتلال بقنابل الغاز.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر الأحد حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس طالت 10 شبان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات واحتجاجات متواصلة بعد القرار الأمريكي، وقد استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات، وتم اعتقال المئات.