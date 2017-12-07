الرئيسية | عربي و دولي العالم تهاجم قناة العربية بسبب تغطيتها لاحتجاجات إيران

وطنا اليوم-عمان:هاجمت قناة "العالم" الإيرانية تغطية قناة "العربية" للاحتجاجات العارمة التي تشهدها مدن إيرانية.

وقالت "العالم"، عبر موقعها الإلكتروني، إن قناة "العربية تحترق"، وإنها تابعة لـ"دولة رجعية في المنطقة".

ومع إقرارها بوجود مظاهرات، إلا أن "العالم" زعمت باقتصارها على مطالب اقتصادية بسيطة، وأن هذه الاحتجاجات تحدث في كل دول العالم.

وأضافت: "لوحظ أن البعض حاولوا ركوب الموجة، كما فعل ترامب وقناة العربية، وتجاوز حدود الاحتجاجات المدنية، لكن كما يحصل في مثل هذه الحركات، تم استيعاب هؤلاء بين جموع الناس".

وتحدت "العالم" قناة "العربية" ببث صور أو فيديوهات توثق اعتداء قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرين السلميين.

وبحسب قناة "العالم"، فإنه "من الطبيعي أن السعودية وإعلامها المضلل، المتمثل بقناة العربية، تحاول الانتقام لهزائمها المتوالية في المنطقة من إيران الإسلامية، وذلك بعد استهداف 13 قطعة بحرية لقوى العدوان على اليمن، واستهداف مواقع مختلفة في السعودية بدقة بحوالي عشرة صواريخ من قبل القوات اليمنية، وفشل مجموعات داعش الإرهابية المدعومة من الرياض وهزيمتها في سوريا والعراق، وفشل تحالفاتها مع الدول الأخرى في تحقيق أهدافها، وإنفاق مليارات الدولارات من أموال شعب الجزيرة العربية". التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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