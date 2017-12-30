الرئيسية | عربي و دولي الداخلية المصرية تكشف هوية منفذ حادث كنيسة مارمينا بحلوان

وطنا اليوم ـ عربي دولي كشفت وزارة الداخلية المصرية عن هوية منفذ هجوم كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة، الذي أسفر عن وفاة رجل شرطة وثمانية مدنيين.



وقالت الداخلية في بيانها ، إن الإرهابي يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى من مواليد 1984 عامل ألوميتال (شركة المنيوم ) يقيم بشارع منشية السد حلوان القاهرة ، "ولكنه يتخذ عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه" .



وأضافت وزارة الداخلية في بيانها التفصيلي للحادث أن حادث الهجوم على الكنيسة، أسفر عن مقتل أمين شرطة وستة من المواطنين وإصابة أربعة آخرين ، وأن الحادث سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس غرب حلوان مما أدى إلى مقتل مواطنين إثنين تواجدا داخل المحل.



واضاف البيان أن القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها نجحت في إستهداف الإرهابي وضبطه وبحوزته السلاح الآلي المستخدم في الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع.



وأسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ ، الذي يعتبر من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذي تزعم العناصر المنفذة لحادث الاعتداء على مركبة تابعة لقسم شرطة حلوان عام 2016 وأسفر عن مقتل أحد الضباط و سبعة من أفراد الشرطة .



وأكدت نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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