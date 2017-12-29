 وطنا نيوز -تقارير: مايكرفون مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين
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تقارير: مايكرفون مسجد حمى كنيسة حلوان من اقتحام المسلحين
التاريخ : 29-12-2017 02:29:03 المشاهدات: 731

وطنا اليوم-عمان: تناقلت صفحات إخبارية مصرية رواية عن شهود عيان قالوا فيها إن إمام مسجد الدسوقي في حلوان جنوبي القاهرة أطلق صرخات استغاثة لحظة بدء الهجوم على كنيسة مارمينا المجاورة عبر "مايكرفون" المسجد، داعياً المواطنين لنجدة الكنيسة.

وأشار الشهود إلى أن أبناء المنطقة هبوا لنجدة الكنيسة وأحاطوا بها وحالوا دون اقتحامها، ودفع عدد منهم ثمنا لحياته.

وسقط 9 قتلى جلهم مدنيون في الهجوم على الكنيسة بالإضافة إلى المهاجم، بحسب وزارة الصحة المصرية.
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