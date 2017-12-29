66 قتيلا حصيلة يوم من المعارك بإدلب السورية

وطنا اليوم-عمان: قتل 66 شخصا على الأقل بينهم 19 مدنيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية ومقاتلة عند أطراف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وتدور منذ الاثنين معارك عنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية ومقاتلة في المنطقة الحدودية بين محافظتي إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط)، إثر هجوم واسع بدأته قوات النظام في محاولة للسيطرة على ريف إدلب الشرقي. وتمكنت الخميس من السيطرة على عدد من القرى والبلدات داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 27 عنصرا من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلا من الفصائل في الساعات الـ24 الأخيرة جراء المعارك بين الطرفين في بلدات عدة في محافظة إدلب".

كما تسببت الغارات السورية والروسية الداعمة لهجوم قوات النظام منذ الخميس بمقتل 19 مدنيا على الأقل بينهم سبعة أطفال، بحسب المرصد.

وشاهد مراسل في منطقة محاذية لتلك التي تدور فيها المعارك، أعمدة الدخان تتصاعد من عدد من القرى والبلدات تزامنا مع دوي غارات كثيفة تنفذها طائرات حربية تحلق في سماء المنطقة.

وأفاد عن خلو القرى والبلدات المحاذية من سكانها وقد شاهد عشرات السيارات المحملة بالمدنيين مع حاجياتهم تغادر المنطقة تزامنا مع إعلان المساجد في البلدات المأهولة عبر مكبرات الصوت إلغاء صلوات الجمعة ودعوة السكان لملازمة منازلهم.

وخرجت محافظة إدلب الحدودية مع تركيا عن سيطرة القوات الحكومية منذ العام 2015. وتسيطر جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) منذ أشهر على الجزء الأكبر منها، فيما يقتصر تواجد الفصائل الإسلامية على مناطق أخرى محدودة فيها.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء محاذية لها من محافظات حلب (شمال) وحماة واللاذقية (غرب) إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو بموجب محادثات أستانا برعاية روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.

ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور (شرق) الحدودية مع العراق.

وشكلت إدلب خلال العامين الماضيين وجهة لمقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق عدة في سوريا قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها.

ولطالما رأى مراقبون أن إدلب قد تشكل الهدف المقبل لقوات النظام وحليفته روسيا بعد الانتهاء من المعارك ضد تنظيم داعش.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.