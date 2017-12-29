قتلى وجرحى في هجوم مسلح على كنيسة جنوب القاهرة

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر إعلامية مصرية إن هجوما مسلحا وقع صباح اليوم على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة، قتل فيه عدة أشخاص بالإضافة للمهاجم.

وأشارت المصادر إلى أن شخصا مسلحا حاول اقتحام الكنيسة وجرى تبادل إطلاق نار بينه وبين عدد من عناصر الحراسة ما أدى إلى سقوط قتلى.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى ففي حين قالت الداخلية إن شرطيين بالإضافة إلى المنفذ قتلوا قالت وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 6 في حين أصيب 5 آخرون بإصابات مختلفة

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك حزام ناسف كان يرتديه المنفذ خلال محاولة الاقتحام.

بدورها قالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين زرعتا بمحيط الكنيسة.

ونشرت صحف مصرية صورة لشخص قتيل قالت إنه منفذ الهجوم ويرتدي فيها حقيبة عسكرية.

وأشارت إلى أن قوات الأمن أغلقت كافة كنائس حلوان تحسبا لوقوع هجمات أخرى بعد ورود أنباء عن انسحاب مسلح آخر شارك في الهجوم.