تفاصيل أسوأ حريق يضرب نيويورك منذ ربع قرن

وطنا اليوم-عمان:ساهمت الرياح الشديدة التي ضربت مدينة نيويورك الأميركية، مساء الخميس، في إذكاء النيران التي اشتعلت في مبنى سكني، وأودت بحياة 12 شخصا بينهم رضيع في حصيلة هي الأقسى منذ 25 عاما.

وإلى جانب القتلى أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة بينما وصفت جراح 11 آخرين بأنها طفيفة ومتوسطة، وفق ما قال مسؤول في الإنقاذ ورئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو.

وأوضح بلاسيو : "شاهدنا الليلة في حي برونكس أسوأ مأساة حريق في نيويورك منذ ربع قرن"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

وتقول السلطات الأميركية إن السبب وراء الحريق ليس معروفا حتى الآن، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتقلت خدمات الإطفاء في المدينة مكالمة بشأن حريق شب في مبنى سكني مكون من 5 طبقات في حي برونكس في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وخلال دقائق وصلت فرق الإطفاء التي أنقذت حياة 12 شخصا كانت النيران تحاصرهم في المبنى.

وأوضح متحدث باسم هذه الخدمات أن الحريق بدأ في الطابق الأول وسرعان ما امتدت النيران إلى الطوابق الأخرى، وذلك بسبب لجوء البعض إلى اشعال المدافئ لدرء موجة الصقيع التي تضرب المدينة.

وتقول وسائل إعلام أميركية إن ليلة الخميس كانت باردة جدا في نيويورك وبلغت 11 تحت الصفر بسبب موجة الصقيع التي تضرب عددا من الولايات الأميركية.

واتخذت السلطات الأميركية من مدرسة مجاورة ملجأ مؤقتا لإيواء سكان المبنى المنكوب.