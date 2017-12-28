شاهدوا: اشتباك في الكنيست بين النائبة زعبي والمتطرف حازان

وطنا اليوم-عمان:سادت حالة من الفوضى خلال جلسة عاصفة في "الكنيسيت" الإسرائيلي مساء الأربعاء، خصصت للمصادقة على قانون "توصيات الشرطة".

وخلال حالة السجال، تم طرد عضوي "الكنيست"، أورن حازان، عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، وعضو "الكنيست" العربية من القائمة المشتركة، حنين زعبي، في أعقاب شجار بينهما كاد يتطور إلى حد العراك بالأيدي.

وأظهرت مشاهد مسجلة من الجلسة النائبة زعبي وهي غاضبة جدا، وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد وصف النائب الإسرائيلي حازان المثير للجدل، النائبة العربية زعبي، بأنها "إرهابية"، فردت عليه: "أنت قواد".

ويتوقع أن يصادق "الكنيست" بعد جلسة استمرت أكثر من 40 ساعة، على اقتراح القانون الذي يحظر على الشرطة الإسرائيلية بموجبه تقديم توصياتها في أعقاب انتهاء تحقيق إزاء ملف معين، خصوصا في ملفات فساد تطال سياسيين إسرائيليين، وشخصيات جماهيرية أو تشغل مناصب ذات طابع جماهيري وعام، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في عدد كبير من قضايا وشبهات الفساد، التي تورط فيها ساسة إسرائيليون بارزون، وصلت حد رأس الهرم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ومن الجدير ذكره، أن رئيس "الكنيست"، يولي أدلشتين، أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بتشديد الحراسة على النائب حازان، عقب اعتراضه بصحبة مجموعة من المستوطنين حافلة كانت تقل عائلات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتدى عليها بألفاظ سوقية ونابية.





