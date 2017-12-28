 وطنا نيوز -يلدريم: محمد بن سلمان في تركيا قريبا
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يلدريم: محمد بن سلمان في تركيا قريبا
التاريخ : 28-12-2017 01:38:14 المشاهدات: 705

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، وزير الدفاع محمد بن سلمان، سيزور تركيا قريبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم من العاصمة السعودية الرياض، التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأكد يلدريم أن زيارته كانت مثمرة للغاية، رغم أنها كانت قصيرة.

وأضاف يلدريم أن "تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل".
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