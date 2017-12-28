يلدريم: محمد بن سلمان في تركيا قريبا

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، وزير الدفاع محمد بن سلمان، سيزور تركيا قريبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم من العاصمة السعودية الرياض، التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأكد يلدريم أن زيارته كانت مثمرة للغاية، رغم أنها كانت قصيرة.

وأضاف يلدريم أن "تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل".