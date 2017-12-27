دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة العديد العسكرية الجوية في قطر لمواصلة التدريبات الميدانية بين البلدين.

وتأتي هذه التدريبات وفق ما ذكر موقع "الجزيرة نت"، ضمن اتفاقية الدفاع المشتركة بين الدوحة وأنقرة عام 2014، والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي النصف الأخير من هذا العام، قال الموقع إن قطر عززت قدراتها القتالية عبر إجراء مناورات مشتركة وتوقيع اتفاقيات دفاعية وصفقات أسلحة، في خطوات ترمي إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء وتعزيز الأمن والاستقرار.

يشار إلى أنه تم تسريع العمل بالاتفاقية القطرية التركية بعد الأزمة الخليجية وإعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، حيث وصلت أولى طلائع القوات التركية الدوحة، في 19 حزيران (يونيو) الماضي، ثم توافدت دفعات من القوات التركية إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وأعلنت أنقرة غير مرة، أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.-(وكالات)