رئيس وزراء تركيا في السعودية لعقد مباحثات

وطنا اليوم-عمان:وصل رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك، تشمل العلاقات الثنائية وملفات المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي الذي عقده يلدرم قبل مغادرته إلى الرياض، قال إنه سيلتقي كلا من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيتباحث معهما العلاقات الثنائية وعدة قضايا إقليمية ودولية تهم البلدين مثل أزمة الخليج وقضية القدس وسورية والعراق.

وأضاف "هذه أول زيارة لي كرئيس وزراء إلى السعودية، وخلالها سألتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سيستقبلني الملك سلمان، وتكتسي العلاقات التركية السعودية أهمية بالغة، ونحن نسعى دائما لتعميق علاقاتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية وباقي المجالات الأخرى، ومستوى العلاقات الذي وصلنا إليه يبعث على الرضا".

وبيّن أنه سيتم خلال هذه الزيارة تباحث في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، كما سيتم بحث موضوع مجلس التعاون الخليجي وتطوير علاقاته مع تركيا وباقي دول المنطقة.

وأوضح يلدرم أن أهم موضوع بهذا الشأن هو الأزمة مع قطر التي ما تزال مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، والتي قالت أنقرة منذ اندلاعها إن الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل عن طريق الحوار والمباحثات.

ويرافق رئيس الوزراء في رحلته عقيلته سميحة ونائبه حقان جاويش أوغلو ووزيرا الصحة أحمد دميرجان، والعمل والضمان الاجتماعي جوليده صاري أراوغلو.-(وكالات)