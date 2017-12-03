مشروع استيطاني جديد يحمل اسم ترامب بالقدس

وطنا اليوم-عمان:صادق وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، على توصيات لجنة الأسماء في شركة القطارات الاسرائيلية ، بإطلاق أسم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على مشروع استيطاني بالقدس المحتلة،وسيطلق أسم ترمب على محطة القطار الأرضي والهوائي التي ستقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة البراق .

ويأتي ذلك، بعد إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وعزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، إذ قررت المؤسسة الإسرائيلية "تقدير" ترمب باعتراف استثنائي وإطلاق اسمه على محطة القطار الهوائي والأراضي التي ستقام بالقرب من ساحة البراق ضمن المخطط الشامل للمشروع الاستيطاني، والذي سيربط القدس المحتلة بالقدس القديمة ومنطقة ساحة البراق والمسجد الأقصى.

وقرر كاتس منح المحطة الجديدة اسم "دونالد جون ترمب" بعد إعلان ترمب بشأن القدس.