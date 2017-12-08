 وطنا نيوز -شاهدوا : طبيب أردني يروي حادثة اغتصاب مسلمة روهينغية
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شاهدوا : طبيب أردني يروي حادثة اغتصاب مسلمة روهينغية
التاريخ : 26-12-2017 01:44:10 المشاهدات: 528

وطنا اليوم-عمان: روى الطبيب الأردني الدكتور هشام الشعباني تفاصيل حادثة اعتداء مجموعة من البوذيين على امرأة مسلمة روهينغية خلال موجة الاعتداءات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا على الحدود مع بنغلادش.

وأضاف الشعباني في الفيديو الذي بثّ عبر موقع التواصل “تويتر ” أن أغرب حالة و أبشع حالة عالجها هي عندما اعتدى  6 من البوذيين  على امرأة مسلمة أمام زوجها الذي كان مقيدا ، ما أسفر عن اضطرار المرأة للاجهاض بعد تلك الحادثة .

وأشار الطبيب الى أن زوج المرأة عانى من حالة اكتئاب شديد لا زالت مستمرة حتى اللحظة.
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