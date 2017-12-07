رؤساء كنائس بريطانية يساندون ثيوفيلوس بالدفاع عن العقارات الأرثوذكسية بالقدس

وطنا اليوم-عمان: أعلن رؤوساء كنائس بريطانيا مساندتهم و التفافهم حول بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين و الأردن، البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في المعركة التي يقودها للدفاع عن العقارات الأرثوذكسية و خاصة في مدينة القدس. وجاء هذا الدعم عقب إختتام غبطته لزيارة رسمية الى المملكة المتحدة في إطار جولة دولية بتكليف من رؤوساء الكنائس في الأراضي المقدسة لشرح المخاطر التي تتعرض لها الكنائس جراء السسياسات الاسرائيلية ونشاطات المجموعات الاستيطانية التي تعمل على الاستيلاء على عقارات أرثوذكسية، و مشاريع القوانين التي تستهدف البطريركية وخاصة مشروع القانون الذي يُسّهل على حكومة اسرائيل مصادرة العقارات الكَنَسية و الذي وقّع عليه اربعون عضو كنيست قبل خمسة أشهر. و التقي غبطة البطريرك خلال زيارته الى المملكة المتحدة مع ولي عهد العرش البريطاني الامير تشارلز، والوزيرين اليستير بيرت و روري ستيوارت، الى جانب برلمانيين وسياسيين، ورئيس اساقفة كانتربري السابق روان وليامز.

و تحدث غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث خلال لقاءاته عن سياسة البطريركية في استعادة حقوقها و عدم السماح لأي جهة بالاعتداء عليها، و تصويب أوضاع صفقات قديمة عُقدت في عُهود سابقة تسببت بمخاطر جمّة على أوضع أملاك الكنيسة بشكل عام، وأدت الى تراكم غرامات بلغت عشرات الملايين من الدولارات، كما أكد أن البطريركية مستمرة في معركتها القضائية لمنع الجمعية الاستيطانية عطيرات كوهانيم من الاستيلاء على عقارات باب الخليل بالرغم من جميع الضغوطات التي تتعرض لها البطريركية من الداخل و الخارج لثنيها عن نهجها.

وقال رئيس أساقفة الأقباط في لندن المطران انجيلوس "ان حقوق الملكية والحرية الدينية هى اساس اي ديمقراطية. وإنني أنضم إلى بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث و رؤوساء الكنائس في الأرض المقدسة في مطالبة السلطات المختصة بإعادة تأكيد التزامهم بالوضع الراهن ".

وصرح رئيس اتحاد الكنائس الحرة في انكلترا، هيو اوسغود: "هناك تعديا لا يطاق على الوضع القائم والحقوق المشروعة للكنائس، وينبغي الاعتراف بأن ما يحصل هو هجوم على حقوق الملكية للكنيسة. ونحن نحث الزعماء الدينيين والسياسيين في المملكة المتحدة وحول العالم على الانضمام إلينا في فضح هذا التهديد للحرية الدينية، والتي من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة في الأرض المقدسة ".

أما الكاردينال فنسنت نيكولز فقد كتب إلى البطريرك ثيوفيلوس الثالث و رؤوساء الكنائس في القدس رسالةً أعرب فيها عن "تضامنه" في معركة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية ، قائلا إن ما يحصل يمثل "تعديا لا يحتمل على الحقوق المشروعة للكنيسة و الوضع القائم (الستاتيس كو)". كما صرّح رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي: " أعلن أني أنضم إلى البطريرك ثيوفيلوس الثالث و قادة الكنيسة الآخرين في دعوة جميع الأطراف إلى دعم الوضع الراهن (الستاتيس كو) ومقاومة إضعافه. وأعتقد أن استمرار الوجود المسيحي في الأرض المقدسة أمر بالغ الأهمية ".

و بهذا ينضم رؤوساء كنائس بريطانيا الى بابا الفاتيكان، و القيادات الرسمية في فلسطين و الأردن، و رؤوساء عدد من الدول، و مجلس كنائس العالم، و الأوقاف الاسلامية، و مجلس كنائس الشرق الأوسط، في دعم البطريرك ثيوفيلوس في مواجهة التحديات التي تفرضها السلطات الاسرائيلية و المجموعات الاستيطانية على العقارات الأرثوذكسية، و التي تتزامن مع حملة تشويه إعلامية اسرائيلية المصدر داخلية الأدوات، تهدف الى إضعاف الكنيسة الأرثوذكسية في معركتها المستمرة للحفاظ على حقوقها و أملاكها و استعادت ما تم تسريبه في السابق في إطار عملية تصويب أوضاع و الغاء هذه الصفقات القديمة.