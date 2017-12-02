الصهيوني متحدي السعود يصعد الى حافلات أهالي أسرى ويهددهم

وطنا اليوم-عمان:هاجم متحدي النائب يحي السعود ، وعضو الكنيست الليكودي المتطرف أورن حزان، اليوم الاثنين، أمهات أسرى قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأمهات كانت في طريقها إلى سجن "نفحة".

وتهجم الإرهابي حزان على أمهات الأسرى وجرى تلاسن، قال خلاله المتطرف لوالدة أسير "إن ابنك كلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا من تحت الارض".

وكانت منظمات صهيونية ضمن ما يسمى "حملة الإفراج عن الأسرى والمفقودين"، قد أعلنت عن نيتها، إعاقة حافلتين تقلان أمهات وأبناء الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "نفحة".

وقال أحد كبار أعضاء الحملة ويدعى الإرهابي يوئيل مارشاك في حديث مع القناة السابعة العبرية: "نحن سنوقف الحافلات وسنصعد على متنها وسنشرح لهن أسلوب المعاملة بالمثل باللغة العربية، وأنه لن يتمكن من زيارة أبنائهن وعائلات جنودنا ومواطنينا لا يعرفون ما هو وضع أبنائهم في غزة".

وتابع: "بطبيعة الحال أهالي أسرى غزة سيغضبون من التأخير والإعاقة وسيقولون لنا أنهم ليس لهم أي علاقة بحماس، ولكننا نأمل أن يوصلوا الرسالة إلى حركة حماس في غزة".

وأضاف أنه من حماقة (إسرائيل) أنها لا تستطيع لحد الآن فرض زيارة لعائلات شاؤول وغولدين ومنغستو المحتجزين في غزة.

وأوضح وفقا لاتفاقية جنيف علينا أن نسمح لهم بزيارة أبنائهم وأن يزورهم الصليب الأحمر، مؤكدا هذا يكفي ويجب أن نوقف هذه الزيارات طالما أنهم لا يسمحون لنا بزيارة أسرانا.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن عضو الكنيست عن حزب الليكود الإرهابي اورن حزان يستعد لاعتراض حافلات اهالي الاسرى المتوجهين لزيارة أبنائهم في سجن "رامون"، تضامنا مع الجنود الاسرى في قطاع غزة.

وانضم عدد من الصهاينة الى جانب الليكودي حزان واغلقوا الطرق امام حركة الحافلات، مطالبين بمعلومات حول جنودهم في غزة.







